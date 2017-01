Attacke in Dattenberg

08.01.2017 Dattenberg. Im Kreis Neuwied wurde eine Fußgängerin von mehreren Hunden gebissen. Die 82-Jährige musste verletzt zum Arzt gebracht werden.

Ein Spaziergang endete für eine 82-Jährige mit einem Besuch beim Arzt. Die Frau war am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem unbefestigten Weg parallel der B 42 im Dattenberger Ortsteil Wallen unterwegs, als sechs freilaufende kniehohe Hunde auf sie zu rannten, sie anbellten und an ihr hochsprangen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Fußgängerin wehrte sich, wurde aber mehrmals gebissen. Sie erlitt laut Polizei zwei blutige Wunden im Wadenbereich sowie an der linken Hand. Schließlich ließen die Hunde von ihr los.

Wenige Minuten später kamen sie erneut, dann angeleint mit ihrer 49-jährigen Halterin, an der Frau vorbei. Die verletzte 82-Jährige konfrontierte die Halterin mit der Situation. Diese fuhr die Angegriffene schließlich zu einem Arzt.

Die 49-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ga)