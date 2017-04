Unglück in Dierdorf-Wienau

10.04.2017 Dierdorf-Wienau. Bei einem Flugtag auf dem Flugplatz in Dierdorf-Wienau ist im vergangenen September ein Pilot mit seinem Ultraleichtflugzeug abgestürzt und gestorben. Nun konnte die Ursache ermittelt werden.

Der Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Sportflugplatz in Wienau im September vergangenen Jahres ist dem Unfallbericht zufolge auf eine zu geringe Fluggeschwindigkeit zurückzuführen. Der 80 Jahre alte Pilot sei zu langsam geflogen, woraufhin es zu einem Strömungsabriss an den Tragflächen gekommen sei, heißt es im Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig. Der Mann war bei dem Absturz während einer Kunstflugvorführung ums Leben gekommen.

Der Pilot sei aufgrund der zu langsamen Geschwindigkeit ins Trudeln geraten und habe dieses nicht beenden können, sagte ein Sprecher der BFU. Hinweise auf eine Triebwerkstörung des Motors gebe es keine. Auch die Höhen- und Seitenruder des Flugzeugs seien funktionsfähig gewesen. Der 80-Jährige sei mit rund 932 absolvierten Flugstunden sehr erfahren gewesen, heißt es im Bericht. Der Pilot hatte bei dem Flugtag in Dierdorf-Wienau Süßigkeiten für Kinder abgeworfen. Danach geriet seine Maschine in einen Taumelflug und stürzte senkrecht zu Boden. (dpa/ga)