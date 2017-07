Suche nach Senior

Rheinbrohl. Der 70-jährigen Hans Peter Felix R. aus Rheinbrohl ist lebend aufgefunden worden. Der demente Mann galt seit Dienstag als vermisst.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 19.07.2017

Der seit Dienstag vermisste Hans Peter Felix R. ist nach zweitägiger, aufwändiger Suche gefunden worden. Unter Beteiligung von Feuerwehr, Suchhunde, Polizeihubschrauber sowie Wasserschutzpolizei und einhergehender Öffentlichkeitsfahndung am Donnerstagnachmittag fanden ihn Kräfte der Bereitschaftspolizei in einem Hang in der Nähe des Seniorenheims Rheinbrohl lebend. Er wurde medizinisch versorgt.

Die Kripo Neuwied hatte mit Hilfe der Öffentlichkeit und einem Fahndungsfoto nach dem 70-Jährigen gesucht. Er galt aufgrund einer fortgeschrittenen Demenz als desorientiert und