Großeinsatz in Unkel

Unkel. In Unkel ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in das Einkaufszentrum "Vorteil-Center" ausgerückt. Zahlreiche Menschen klagten dort über eine Reizung der Augen und Atemwege, 55 Personen wurden verletzt. Eine Ursache wurde bislang nicht gefunden.

In Unkel ist am Mittwochabend ein Einkaufszentrum evakuiert worden, nachdem dort zahlreiche Menschen über Atemwegsbeschwerden geklagt hatten. Ein möglicher Gasaustritt hatte gegen 18.10 Uhr einen Feuerwehreinsatz in dem Einkaufszentrum „Vorteil-Center“ an der Anton-Limbach-Straße in Unkel im Kreis Neuwied ausgelöst, wie Feuerwehrsprecher Andreas Nagel vor Ort mitteilte. In einer Erstmeldung an die Feuerwehr war von einem Massenanfall mit Verletzten die Rede.

Die Zahl der Verletzten wurde am Abend mit 55 angegeben. 49 meldeten sich direkt vor Ort und wurden auch dort von Notärzten und Rettungssanitätern versorgt. Sechs weitere Personen, die sich zurzeit des Einsatzes ebenfalls in dem Einkaufszentrum befunden hatten, fuhren erst nach Hause und meldetn sich erst im Anschluss bei der Polizei. Vier Menschen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie Oliver Schön, Leitender Notarzt des Kreises Neuwied mitteilte.

Die Ursache für die Beschwerden war am Abend noch unklar. Ein Messfahrzeug der Gefahrenstoffeinheit des Kreises Neuwied wurde angefordert. Am Abend wurden Messungen in dem Gebäude vorgenommen.

Großeinsatz in Einkaufszentrum in Unkel Foto: Frank Homann

Es werde vermutet, dass aus noch ungeklärter Ursache eine Substanz ausgetreten sei, so Nagel. Das Einkaufszentrum, in dem sich außer dem Supermarkt einige kleine Läden befinden, wurde komplett geräumt.

Vor Ort waren rund 140 Einsatzkräfte, darunter 60 Feuerwehrleute aus Unkel, Rheinbreitbach und Bruchhausen sowie weitere 68 Mitarbeiter von Rettungsdiensten, sieben Polizeibeamte sowie zwei Mitarbeiter des Unkeler Ordnungsamtes im Einsatz. Weil der Einkaufsmarkt nach hinten heraus entlüftet wird, wurde die Straße „Hoher Weg“ gesperrt. Ein dort angrenzender Lidl-Markt wurde vorsorglich geschlossen.

Die Feuerwehr ging am Abend davon aus, dass es in dem Einkaufszentrum keinen Brand gegeben hat, der zu einer Rauchentwicklung geführt hätte. „Rauch war in dem Gebäude nicht sichtbar und es war nicht vernebelt“, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Nagel. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, Karsten Fehr, lobte am Abend vor Ort den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir hatten innerhalb eines Jahres sechs Großeinsätze der Feuerwehr“, sagte er. Die Einsatzkräfte hätten hervorragende Arbeit geleistet.

In Unkel hatte es unter anderem einen Brand im Altenheim Sankt Pantaleon, zwei Dachstuhlbrände und unlängst einen brennenden Güterzug am Bahnhof gegeben.

Der Unkeler Stadtbürgermeister Gerhard Hausen sagte vor Ort, er schließe nicht aus, dass der Einsatz im Einkaufszentrum mutwillig herbeigeführt worden sei. Dies sei noch spekulativ, er setze aber auf eine Auswertung der Videokameras in dem Markt.

Einsatzende war um 21 Uhr. Am Gebäude konnte keine Ursache festgestellt werden, die auf einen Austritt gefährlicher Stoffe hingewiesen hätte. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Polizei.