Versuchtes Tötungdelikt in Neuwied

Neuwied. In der Nacht zu Sonntag ist es in Neuwied zu einer Messerattacke auf einen 44-Jährigen gekommen. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt, der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

05.03.2017

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es vor einem Lokal in der Schloßstraße in Neuwied zu einer Messerattacke auf einen 44-Jährigen gekommen, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Das gab die Polizei am Sonntagmorgen bekannt. Der mutmaßliche Täter konnte demnach unmittelbar nach der Tat festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen, die näheren Umstände der Tat werden noch ermittelt. (ga)