Großeinsatz in Unkel

Unkel. In Unkel ist aktuell die Feuerwehr in dem Einkaufszentrum "Vorteil-Center" im Einsatz. Rund 40 Menschen klagten dort über eine Reizung der Augen und Atemwege. Der Grund dafür ist noch unklar.

Ein möglicher Gasaustritt hat am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr einen Feuerwehreinsatz in dem Einkaufszentrum "Vorteil-Center" an der Anton-Limbach-Straße in Unkel im Landkreis Neuwied ausgelöst. 39 Personen klagten über Atemwegsbeschwerden, wie Feuerwehrsprecher Andreas Nagel vor Ort mitteilte. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt. Schwerverletzte seien nicht darunter.

Die Ursache ist zurzeit noch unklar. Ein Messfahrzeug der Gefahrenstoffeinheit wurde aus Neuwied angefordert. Zurzeit werden Messungen in dem Gebäude vorgenommen. Es werde vermutet, dass aus noch ungeklärter Ursache eine Substanz ausgetreten sei.

Das Einkaufszentrum wurde komplett evakuiert. Vor Ort sind mehr als hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt.

Großeinsatz in Einkaufszentrum in Unkel Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Die Feuerwehr geht aktuell davon aus, dass es in dem Einkaufszentrum keinen Brand gegeben hat, der zu einer Rauchentwicklung geführt hätte. "Rauch war in dem Gebäude nicht sichtbar und es war nicht vernebelt", sagte Nagel.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, Karsten Fehr, lobte vor Ort den Einsatz der Feuerwehr. "Wir hatten innerhalb eines Jahres sechs Großeinsätze der Feuerwehr", sagte er. Die Einsatzkräfte leisteten ganze Arbeit. In Unkel hatte es unter anderem einen Brand im Altenheim Sankt Pantaleon, zwei Dachstuhlbrände und einen brennenden Güterzug am Bahnhof gegeben.

Weitere Berichterstattung folgt.