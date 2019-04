Benefiz-Kalender mit Erfolgsbilanz

UNKEL. Der Adventskalender des Lions Clubs Remagen und seines Fördervereins hat 3200 Euro erbracht. Den Erlös gaben die Lions nun an soziale Projekte weiter, darunter die Aktion Weihnachtslicht.

Von Horst-Dieter Küsters, 25.04.2019

Die Adventskalender-Aktion des Lions Club Remagen entwickelt sich zum Dauerbrenner – auch zugunsten sozialer Projekte, die mit dem Erlös unterstützt werden, darunter die Aktion Weihnachtslicht des General-Anzeigers.

Der Club hatte 2018 2500 Kalender mit der Remagener Apollinariskirche als Motiv aufgelegt. Hinter den Türchen verbargen sich Lose für insgesamt 428 Gewinne, die Sponsoren zur Verfügung gestellt hatten. An 60 Verkaufsstellen wurden die Kalender für fünf Euro pro Stück angeboten.

„Auch wenn wir nicht alle an die Frau oder den Mann bringen konnten, ein Erlös von 3200 Euro ist schon herausgekommen, mit dem wir heute wieder soziale Projekte unterstützen wollen“, erklärte die Vorsitzende Katharina Apitius.

Im Rheinhotel Schulz an der Unkeler Promenade überreichte der Vorsitzende des Lions-Fördervereins „Brücke von Remagen“, Uwe Hansen, die symbolischen Schecks. Der Vorsitzende der Aktion Weihnachtslicht, Bernd Leyendecker, nahm einen Scheck über 1200 Euro entgegen.

Jeweils 400 Euro gingen an die Ökumenische Hospizbewegung Bad Honnef um die Vereinsvorsitzende Dorothee Assenmacher Beth, an den Reitverein Bruchhausen um den Vorsitzenden Mike Hentschel, an den Hospizverein Rhein-Ahr, vertreten durch Ulrike Dobrowolny, an das Seniorenzentrum Haus Franziskus in Remagen-Oberwinter (Detlef Czieszo) sowie an das Frauenhaus Ahrweiler/Bad Breisig (Doris Elsweiler und Judith Schmickler).

Vor drei Jahren hatte der Lions Club erstmals einen Adventskalender aufgelegt und gleich großen Erfolg. Inzwischen ist diese Aktion schon Tradition geworden.