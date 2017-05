Unglück am Linzer Bahnhof

Linz. Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagabend auf einen Güterwaggon in Linz geklettert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Von Alexander Hertel, 26.05.2017

Eine gefährliche Klettertour auf einen Bahnwaggon hat einen jungen Mann aus Linz fast das Leben gekostet. Nach Angaben der Polizei ging um kurz nach 18 Uhr am Donnerstagabend ein Notruf bei den Beamten ein, nachdem ein 25-Jähriger am Linzer Güterbahnhof von einem Stromschlag getroffen worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann, über einen abgestellten Waggon zu klettern. Dabei kam er der Oberleitung zu nahe und erhielt einen Stromschlag. Der Linzer wurde dabei lebensgefährlich verletzt, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Köln geflogen werden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Mann auf einer Vatertagstour mit weiteren Personen unterwegs gewesen. Der genaue Unfallhergang sei jedoch noch ungeklärt, die Ermittlungen in Abstimmung mit der Bundes- und der Kriminalpolizei dauerten an, so der Polizeisprecher. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Linz und Unkel musste für die Rettungsmaßnahmen gesperrt werden. Züge aus Richtung Koblenz endeten zeitweise in Linz, Züge aus Norden kommend fuhren nur bis Unkel. Gegen 19.30 Uhr wurde die Vollsperrung der Strecke aufgehoben und zunächst war ein Gleis befahrbar. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Strecke wieder komplett frei gegeben.