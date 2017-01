Schwerer Unfall in Linz

24.01.2017 LINZ. Bei einem Unfall in Linz hat ein 24-Jähriger schwerste Verletzungen erlitten. Laut Polizei war er mit seinem Mofa in einer Kurve frontal mit einem Auto kollidiert.

Schwerste Verletzungen hat ein 24-jähriger Mofafahrer am Montagabend bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Linz erlitten. Polizeiangaben von Dienstagmorgen zufolge bestand für den 24-Jährigen Lebensgefahr.

Laut Polizei war der junge Mann mit seinem Zweirad am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 256 (Roniger Weg) aus Richtung Krankenhaus kommend in Richtung Linzer Innenstadt unterwegs. In einer Kurve am Ortseingang geriet das Mofa laut Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn. Durch ein Ausweichmanöver hatte eine erste entgegenkommende Autofahrerin einen Zusammenprall noch verhindern können, der hinter ihr fahrenden 49-Jährigen gelang dies nicht mehr.

Der Mofa-Fahrer prallte frontal auf das Fahrzeug und wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Wagen geschleudert. Die 49-Jährige Autofahrerin erlitt laut Polizei leichtere Verletzungen. Der Mofa-Fahrer trug offene Brüche und Thoraxverletzungen davon, wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in eine Bonner Klinik gebracht. (Claudia Sülzen)