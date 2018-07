Post nicht zugestellt

Linz. Viele Adressaten aus Linz und Umgebung haben in den vergangenen Tagen vergeblich auf ihre Sendung gewartet. Eine 21-jährige Fahrerin hatte sie zu Hause gehortet oder weggeworfen.

Auf ihr Paket haben zahlreiche Kunden eines Auslieferungsunternehmens in Linz vergeblich gewartet. Statt bei den Adressaten landeten einige Pakete im Gebüsch am Kaiserbergstadion, viele weitere in der Garage einer Zustellerin. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde die 21-Jährige nach einer Hausdurchsuchung überführt.

Laut Bericht der Linzer Polizei hatten Sonntagsspaziergänger am 22. Juli sieben oder acht Pakete in der Nähe des Kaiserbergstadions im Gestrüpp entdeckt. Die Ermittlungen wurden jedoch dadurch erschwert, dass sämtliche Etiketten der Pakete abgerissen worden waren.

Durch umfangreiche Recherchen konnten die Pakete schließlich jedoch einem Auslieferungsunternehmen zugeordnet werden konnten. Insgesamt 102 Poststücke wurden dort vermisst. Die Spur führte zu einer 21-jährigen Zustellerin aus der Verbandsgemeinde Linz.

Die Fahrerin des Unternehmens hatte offensichtlich eine ganze Tagestour nicht ausgeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz führte die Polizei am vergangenen Freitag eine Hausdurchsuchung bei der Zustellerin durch.

In der Garage und anderen Räumen der Beschuldigten sei „eine Vielzahl von Paketen“ gefunden worden, so der Bericht. Den Schaden schätzt das Transportunternehmen auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Die 21-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Unterschlagung von Paketen und der Verletzung des Post- und Briefgeheimnisses.

Bei der Linzer Polizei kann man sich an einen vergleichbaren Fall nicht erinnern. Dort hat man sonst in der Regel nur mit nicht ausgelieferten Anzeigenblättern oder Werbesendungen zu tun.