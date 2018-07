Unglück auf dem Rhein

Unkel. Jugendliche haben am Donnerstagabend auf dem Rhein Übungen mit Kajaks durchgeführt. Dabei kam es zu einem Unfall, bei dem ein 14-Jähriger schwere Kopfverletzungen erlitt.

Von Alexander Hertel, 06.07.2018

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Kajakunfall auf dem Rhein bei Unkel schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passiert das Unglück gegen 19 Uhr im Rahmen einer Trainingseinheit des dortigen Kanuclubs. Rund zehn bis 15 Kinder und Jugendliche waren in ihren Einsitzern auf dem Fluss unterwegs und führten verschiedene "Freestyle-Übungen" durch. Dabei versuchten sie auch, mit der Bugspitze des Bootes ins Wasser einzutauchen. Bei dieser Übung stieß der 14-Jährige mit dem Kopf gegen das Heck eines anderen Kajaks und verletzte sich schwer.

Nach der Alarmierung des Rettungsdienstes wurde der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.