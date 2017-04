Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag in Unkel

RHEINBREITBACH. Bürgermeister Karsten Fehr spricht beim Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag in Rheinbreitbach zahlreiche Ehrungen und Beförderungen aus. Wolfgang Rosen aus Orsberg ist sogar schon 45 Jahre aktiv.

Von Horst-Dieter Küsters, 03.04.2017

Landrat Rainer Kaul war es beim Unkeler Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag am Samstag vorbehalten, eine nicht alltägliche Ehrung vorzunehmen. Für 45 Jahre Engagement in der Feuerwehr zeichnete Kaul in der Fahrzeughalle des Rheinbreitbacher Gerätehauses den Osberger Löschmeister Wolfgang Rosen sowie den Rheinbreitbacher Oberlöschmeister Wilfried Prangenberg mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen aus; beide sind bereits seit fünf Jahren Träger der Ehrennadel des Feuerwehrverbandes. Während Rosen seinem Wehrführer Reinhard Schmitz noch erhalten bleibt, entließ Wehrleiter Ulrich Rechmann den Rheinbreitbacher Prangenberg in die Alters- und Ehrenabteilung.

Neben Kaul, dem Ersten Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach sowie dem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel waren die Bürgermeister der vier Kommunen und zahlreiche Mitglieder der Räte nach Rheinbreitbach gekommen, wo dieses Mal der Feuerwehrtag stattfand. Auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Dirk Elberskirch, Verbandsbürgermeister Karsten Fehr als Chef der Unkeler Wehr und die Delegationen der fünf VG-Löschzüge um ihre Wehrleiter nahmen teil. An der Spitze der Gastgeber begrüßte Ralf Horschel zudem die Kameraden der Alterswehr um Ehrenwehrleiter Hans-Josef Fröhlich sowie aus Bad Honnef die Kameraden Torsten Budde und Löschzugführer Frank Brodeßer-Sandberg.

Feuerwehr rüstet sich für steigende Zahl von Unwettern

„Von größeren Einsatzgeschehen sind wir in den zurückliegenden Monaten verschont geblieben. Anders als Städte und Gemeinden etwa im benachbarten Ahrkreis haben uns die Extremunwetter rechts und links liegen gelassen“, begann der Wehrleiter seinen Bericht. Starkregen, Hagel und Gewitter mit Blitzeinschlägen würden die Unkeler Wehr in Zukunft aber stark beschäftigen, sagte er voraus. Entsprechend werde diese weiter in die „Ausrüstung für Unwetterlagen“ investieren.

„Anders als in einigen Wehren ist bei uns die Personalentwicklung seit Jahren mit 133 Aktiven relativ stabil, und auch die Jugendwehr hat mit 21 Mitgliedern die Talsohle durchschritten“, bilanzierte Rechmann. Insgesamt habe seine Truppe in 2016 etwa 12 000 Stunden in Einsätze, Übungen, Fortbildungen und Gerätewartung sowie in die Betreuung anderer Veranstaltungen investiert. Abschließend ging der Wehrleiter noch auf das Krisenmanagement auf Gemeindeebene ein sowie auf den Neubau des Bruchhausener Gerätehauses. Für den bedankte er sich bei allen Beteiligten, nicht zuletzt bei VG-Chef Fehr.

Ehrenzeichen und Florianstaler für langjährige Mitglieder

Fehr hob hervor, dass die Feuerwehrleute, die längst zu einer universellen Task-Force geworden seien, mit ihrem unverzichtbaren Engagement die Gesellschaft menschlicher machten. Der VG-Chef übernahm sodann die Verpflichtungen und Beförderungen. Per Handschlag verpflichteten er und Wehrleiter Ulrich Rechmann die Rheinbreitbacher Christopher Gehrmann und Ilie-Florin Pop als Feuerwehranwärter.

Als Oberfeuerwehrmänner stehen dem Rheinbreitbacher Wehrführer Ralf Horschel seit Samstag Jens Menden, Daniel Scheika und Konrad Bursch zur Verfügung, während Andreas Gersthahn die Truppe des Unkeler Wehrführers Akin Karga als Hauptlöschmeister unterstützt. Abschließend zeichnete Fehr Brandmeister Andreas Kroheck und Oberbrandmeister René Mengo van Baardwijk (beide Rheinbreitbach) und den Unkeler Löschmeister Alexander Menden für 25 Jahre mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen aus und übergab ihnen den VG-Florianstaler.