Nach dem Brand in Unkel laufen am Freitag die Aufräumarbeiten.

Unkel. Nach dem Großbrand an einem Güterzug in Unkel sind die Anwohner über die Informationspolitik der Deutschen Bahn verärgert. Währenddessen dauern die Aufräumarbeiten an, die Strecke bleibt weiter gesperrt.

Es ist Tag zwei nach dem Großbrand in Unkel. Noch immer fahren keine Züge zwischen Linz und Rhöndorf. Die Aufräumarbeiten an den Gleisen sind im vollen Gange nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei mit Hygieneartikeln und Spraydosen beladene Güterwaggons in Flammen aufgegangen waren. Die Stimmung vor Ort ist durchwachsen. Auf die Angst während des Brands, bei dem viele Anwohner ihre Häuser verlassen mussten, folgt großes Unverständnis.

Stadtbürgermeister Gerhard Hausen war am Freitagvormittag erneut in der Siebengebirgsstraße vor Ort: „Die Stimmung ist katastrophal. Die Menschen wissen nicht, was sie machen sollen.“ Noch immer gäbe es bei der Bahn keinen Ansprechpartner oder Informationen über weiteres Vorgehen. „Es war noch niemand da und hat die Schäden aufgenommen“, so Hausen. Aus diesem Grund hatte er direkt am Donnerstagvormittag ein Team zusammengestellt, dass alle Schäden vor Ort protokollierte.

"Anwohner haben kein Verständnis"

Laut Hausen wurde ein Swimmingpool beschädigt, etliche Rollläden sind defekt und selbst Dächer wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die geladenen Spraydosen waren explodiert und hatten bis zu 200 Meter zurückgelegt. Entsprechend groß war die Kraft, mit der die Geschosse die Häuser direkt gegenüber der Lärmschutzwand trafen. „Die Anwohner haben kein Verständnis mehr für die Informationspolitik der Deutschen Bahn. Einige haben schon Rechtsanwälte und eigene Schadensermittler eingeschaltet.“

Auch das Gelände um den Bahndamm war am Freitagmorgen noch nicht gereinigt worden: „Eigentlich wäre auch dies die Zuständigkeit der Deutschen Bahn gewesen, aber wir haben uns direkt heute morgen darum gekümmert.“ Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entsorgten die rund tausend Dosen entlang der Siebengebirgsstraße. Weiter hätte die Bahn keine Auskunft über den Zugverkehr gegeben. „Es wird lediglich auf die Homepage verwiesen, aber die Menschen wollen konkret wissen, wann sie wieder die Züge vor Ort nutzen können“, betont der Stadtbürgermeister.

Güterzug-Brand im Bahnhof von Unkel Foto: Frank Homann Am Bahnhof in Unkel stand am Donnerstagmorgen ein Güterzug in Flammen.

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann Die Feuerwehr hat auch am Donnerstagmorgen noch Glutnester beim Großbrand in Unkel bekämpft.

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Polizei Am Bahnhof in Unkel stand am Donnerstagmorgen ein Güterzug in Flammen.

Foto: Christian Rosenzweig

Foto: Christian Rosenzweig

Foto: Christian Rosenzweig

Foto: Frank Homann Nach dem Brand in Unkel laufen am Freitag die Aufräumarbeiten.

Zugverkehr weiter eingestellt

Wie berichtet, wurde der Zugverkehr zwischen Rhöndorf und Linz am Donnerstagmorgen eingestellt. Zwischen den Bahnhöfen pendeln vier Busse und 20 Taxen. „Der Ersatzverkehr funktioniert sehr gut“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Die Bahnpolizei geht aktuell von einem technischen Defekt und nicht von einem Fremdverschulden aus. „Das sind aber lediglich Vermutungen“, so ein Sprecher der Bahnpolizei. Die Ermittlungen, die gemeinsam mit der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung durchgeführt werden, könnten mehrere Wochen in Anspruch nehmen. (mit Material von dpa)