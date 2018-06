In Köln kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Straßenbahnen und Fußgängern. (Symbolbild)

Köln. In der Nacht zu Samstag ist es im Verkehrsnetz der KVB zu zwei tragischen Straßenbahnunfällen gekommen. Dabei sind ein 55-Jähriger und ein 24-Jähriger tödlich verletzt worden.

Von Thomas Faßbender, 16.06.2018

Der Unfall mit dem 55-Jährigen hatte sich an der Haltestelle Moltkestraße gegen zwei Uhr Nachts ereignet. Der Mann war laut Zeugenaussagen stark schwankend über den Bahnsteig gelaufen und hatte sich an einem Wagon abgestützt. Als die Bahn anfuhr fiel der 55-Jährige ins Gleisbett und wurde von der Bahn mitgeschleift, wie die Kölner Polizei mitteilte. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten dem Verunglückten nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zweiter Unfall ereignet sich am Zülpicher Platz

Am Zülpicher Platz ereignete sich der zweite tödliche Unfall gegen vier Uhr Morgens. Hier versuchte ein 25-Jähriger das Gleisbett zu überqueren. Dabei kletterte er zwischen zwei Wagen einer stehenden Straßenbahn über die Kupplung hinweg, als die Bahn anfuhr und den jungen Mann erfasste. Er wurde mehrere Meter mitgeschleift und in Folge dessen ebenfalls tödlich verletzt. Die Bahnstrecke war bis in den frühen morgen gesperrt.

In beiden Fällen hat die Polizei die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallhergänge aufgenommen.