Zwei Unfälle haben sich am Montagabend auf der A555 bei Wesseling ereignet.

WESSELING. Am frühen Dienstagabend haben sich in kurzem zeitlichen Abstand zwei Unfälle auf der Autobahn 555 ereignet. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2019

Auf der Autobahn 555 haben sich am Dienstagabend in kurzem zeitlichen Abstand zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr zunächst ein Auto gegen 17.30 Uhr bei Wesseling in die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 18.57 Uhr ereignete sich schließlich ein Auffahrunfall kurz vor der vorherigen Unfallstelle. Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, wurde dabei eine Person leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden an den beiden betroffenen Pkw. Auf der Fahrbahn haben sich Öl und Benzin verteilt. Die Strecke war in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt.

Es ist der dritte Unfall auf der A555 in dieser Woche. Erst am Montag verunglückte ein Autofahrer fast im selben Streckenabschnitt tödlich.