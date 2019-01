Straßenbahnlinie 18 betroffen

Köln. Zwei schwere Unfälle haben sich am Dienstagabend innerhalb weniger Minuten in Köln ereignet. Ein Radfahrer geriet unter einen Linienbus und eine Fußgängerin wurde von einer KVB-Bahn erfasst. Beide starben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2019

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 18 ist am Dienstagabend eine Frau in Köln-Sülz tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher dem GA bestätigte, hatte die Frau um 18.30 Uhr die Fußgängerfurt auf der Luxemburger Straße auf Höhe der Arnulfstraße überquert und war von einer Bahn der KVB erfasst und mitgeschleift worden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb sie wenig später. Es gebe aktuell keine Hinweise auf einen Defekt der Fußgängerampel, so der Sprecher, sodass davon ausgegangen werden müsse, dass die Fußgängerin die Straße bei Rot überquert hatte.

Der Unfall hatte noch Stunden später Auswirkungen auf den Fahrplan der Linie 18.

Linie 18 * Verkehrsunfall * Die Bahnen fahren zurzeit in unregelmäßigen Zeitabständen * Wir werden die verspäteten Bahnen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan für Sie einsetzen * https://t.co/VYuOgxrFX7 — KVB AG (Infokanal) (@KVB_Info) 15. Januar 2019

Nur zehn Minuten später ereignete sich im Stadtteil Rodenkirchen ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Ein Busfahrer, der von der Ringstraße nach rechts auf den dortigen Busbahnhof einbiegen wollte, übersah laut Polizei einen parallel zu ihm fahrenden Radfahrer. Der Mann wurde von dem Bus erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Er verstarb noch an der Unfallstelle.