Lastwagen krachen in Unfallstelle

19.12.2017 Montabaur. Auf der Autobahn 3 bei Montabaur hat es in der Nacht einen schweren Unfall gegeben. Zwei Personen starben, als zwei Lastwagen in eine Unfallstelle krachten.

Nach einem folgenschweren Unfall auf der Autobahn A3 bei Montabaur in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Männer und ein weiterer Mitfahrer waren in der Nacht zum Dienstag mit ihrem Auto in Richtung Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Fahrer und Beifahrer, beide 42 Jahre alt, stiegen nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus und stellten sich auf den Standstreifen. Ein 49-Jähriger blieb im Auto.

Kurz darauf sei ein Lkw mit dem Unfallwagen kollidiert, teilte die Polizei weiter mit. Ein nachfolgender Sattelzug sei ebenfalls aufgefahren. Bei diesem Zusammenstoß wurden der draußen stehende Fahrer sowie der auf der Rückbank sitzende 49-Jährige getötet. Der Beifahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Die Strecke wurde am Morgen wieder freigegeben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. (dpa)