Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

KÖLN. In der Straße An St. Magdalenen im Kölner Stadtteil Altstadt-Süd brennt ein mehrgeschossiges Wohnhaus. Nach ersten Informationen sind dabei zwei Menschen gestorben. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.10.2018

Ein Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Straße An St. Magdalenen im Kölner Stadtbezirk Altstadt-Süd hat nach ersten Angaben der Feuerwehr am Mittwochabend zwei Tote gefordert. Vier Bewohner seien am Mittwochabend gerettet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Kölner Feuerwehr ruft Anwohner des Kölner Innenstadtbereichs dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach ersten Informationen gibt es einen Brand nahe der Innenstadt. Dieser führt dort und in angrenzenden Bereichen zu Geruchsbelästigung und starker Rauchentwicklung. Auch die Warnapp Nina hat Alarm ausgelöst. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ebenfalls abgeschaltet werden.

Wohnungsbrand in Köln Foto: dpa

Foto: GA Zu einem brand kam es am Mittwochabend in der Kölner Südstadt.

Ein Bürgertelefon unter 0700-0221-1111 ist freigeschaltet.

Weitere Berichterstattung folgt.