Sohn soll Vater und Mutter getötet haben

Weilerswist. Eine Mordkommission der Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt. Eines der Opfer hatte am Abend den Polizeinotruf gewählt. Kurz darauf brach das Gespräch ab.

Von Anja Wollschlaeger, 01.05.2019

Der Notruf ging bei der Polizei am Dienstag um 20.09 Uhr ein. Eine Frau sagte, ihr Sohn sei gerade dabei, ihren Mann zu attackieren. Kurz darauf brach laut der Mitteilung der Polizei das Gespräch ab.

Beamte der Polizei Euskirchen eilten zum Tatort in Weilerswist. In dem Einfamilienhaus fanden die Beamten die Anruferin (60) und ihren Mann (62) leblos auf. Sie erlagen laut Polizei noch am Tatort ihren Stichverletzungen. Den 30 Jahre alten Sohn des Ehepaares fanden die beiden in seinem Zimmer. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Polizisten bei ihm sicher.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei übernahm noch am Dienstagabend die Ermittlungen. Der tatverdächtige Sohn der beiden Opfer wird derzeit vernommen und sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

*Zunächst hatte die Polizei Bonn irrtümlich mitgeteilt, die Tat habe in Swisttal stattgefunden. Dies wurde inzwischen auf Nachfrage von der Leitstelle richtiggestellt. Die Kriminalpolizei in Bonn ist zuständig für Kapitalverbrechen im Kreis Euskirchen.