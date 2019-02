50-Jährige hatte 1,5 Promille

Köln. Bei einer Kollision auf der A4 wurden zwei junge Autofahrerinnen am Kreuz Köln-Süd schwer verletzt. Eine weitere Autofahrerin mit 1,5 Promille Alkohol im Blut kam mit einem Schrecken davon.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2019

Ein Zusammenstoß hat in der Nacht zu Dienstag zu einer Sperrung der A4 am Kreuz Köln-Süd in Richung Olpe geführt. Dabei wurden zwei 26 beziehungsweise 27 Jahre alte Frauen schwer verletzt. Eine 50-jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Bei ihr wurde laut Polizei später ein Alkoholwert von mehr als 1,5 Promille gemessen.

Nach ersten Aussagen sei die Frau in Richtung Olpe unterwegs gewesen und fuhr mit ihrem Renault Twingo Schlangenlinien. Kurz vor dem Autobahnkreuz Köln Süd fuhr die 27-Jährige mit ihrem VW Polo auf den Twingo auf. Dabei geriet der VW ins Schleudern und landete in einer Betonschrammwand. Die 26-Jährige verlor beim Versuch dem Polo auszuweichen die Kontrolle und landete ebenfalls in der Fahrbahnabtrennung. Die genau Ursache der Kollision ist zurzeit noch unklar.