Pkw und Motorroller kollidieren

Köln. Bei einem Unfall in Köln-Rodenkirchen sind am Mittwoch ein Pkw und ein Motorroller zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Die Polizei sperrte die Zufahrten zum Unfallort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2018

Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorroller in Köln-Rodenkirchen sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 45-Jährige gegen 15.20 Uhr mit ihrem 13-jährigen Sozius auf der Rodenkirchener Straße in Richtung "Zum Forstbotanischen Garten". Als ein 25-jähriger Opel-Fahrer, der ihr entgegenkam, nach links auf die Bonner Straße abbiegen wollte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die 45-Jährige und der 13-jährige Junge erlitten schwere Verletzungen. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallteam der Polizei unterstützte die Unfallaufnahme. Die Polizei musste die Zufahrten aus Richtung Rondorf und Godorf zum Unfallort absperren und bat Verkehrsteilnehmer, den Bereich um den Unfallort weiträumig umfahren.