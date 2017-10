Polizei sucht Zeugen

Köln. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 61 bei Weilerswist wurden am Montagmorgen ein 64-Jähriger und eine 39-Jährige schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall durch seine Fahrweise verursachte, beging Fahrerflucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Am Montagabend kam es auf der A 61 bei Weilerswist zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann und eine Frau schwer und ein weiterer Mann leicht verletzt wurden. Ein 58-Jähriger fuhr in seinem Pkw gegen 19 Uhr aus Richtung Meckenheim auf der Überholspur in Richtung Venlo. In Höhe des Rastplatzes "Am blauen Stein" zog ein Lkw-Fahrer vor den Pkw. Dieser geriet beim Versuch aus zu weichen ins Schleudern und prallte gegen die Leiplanke. Dort blieb er entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Ein nachfolgender Volvo konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den Pkw. Der 64-jährige Fahrer und seine 39-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 58-Jährige verletzte sich leicht. Für zwei Stunden sperrte die Polizei die BAB 61 ab der Anschlussstelle Swisttal Richtung Venlo.

Die Kölner Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang oder dem flüchtigen Lkw-Fahrer machen können. Wer Hinweise geben kann, soll sich an das Verkehrskommissariat 2 wenden: 0221-229-0 oder per Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de