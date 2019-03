In Stauende gefahren

Köln . Eine 33-Jährige ist am Sonntagabend auf der A555 in ein Stauende gefahren. Durch den Aufprall wurden mehrere Fahrzeuge ineinander geschoben. Drei Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2019

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn 555 kurz vor dem Kreuz Köln-Süd in Fahrtrichtung Köln. Laut Bericht der Polizei fuhr die 33-jährige Fahrerin eines VW-Golf aus noch ungeklärter Ursache in einen am Stauende stehenden Seat Ibiza.

Durch den schweren Aufprall des VW, wurden insgesamt vier Fahrzeuge ineinandergeschoben. Dabei erlitten die 33-Jährige und der 51-Jährige Seat-Fahrer schwere Verletzungen. Ein vor dem Seat im Stau stehender Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des vierten durch den Aufprall beschädigten Pkw blieb unverletzt.