Auseinandersetzung mit Messer

In Brühl wurden bei einer Auseinandersetzung zwei Menschen schwer verletzt.

Brühl. Bei einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen an einer Tankstelle sind in der Nacht auf Dienstag in Brühl zwei Menschen schwer verletzt worden. Im Verlauf der Streitigkeiten wurde offenbar ein Messer gezogen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2018

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr ist es auf der Pingsdorfer Straße in Brühl auf Höhe einer Tankstelle zu Streitigkeiten zwischen sechs Personen gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam offenbar auch ein Messer zum Einsatz.

Dabei wurden zwei Beteiligte schwer verletzt. Eine Blutlache sowie das Messer auf dem Gehweg in der Nähe der Tankstelle zeugen von der Tat. Die eintreffenden Polizisten führten anschließend zwei Personen mit Handschellen ab.

Die Beamten der Kriminalpolizei befragten vor Ort mehrere Zeugen, werteten ein Handyvideo aus und sicherten Spuren. Außerdem fahndeten die Polizisten in der Umgebung nach weiteren eventuell beteiligten Personen.

Aktuell wird geprüft, ob die Mordkommission aus Köln die weiteren Ermittlungen übernimmt.