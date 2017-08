Einsatz in Köln-Lövenich

Köln. Die Kölner Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen 16-Jährigen und eine 38-jährige Frau sowie deren zwei Hunde aus dem Randkanal in Köln-Lövenich gerettet. Sie waren in den Kanal gefallen und drohten zu ertrinken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.08.2017

Wie die Feuerwehr berichtet, war gegen 14 Uhr der Notruf einer Augenzeugin in der Leitstelle eingegangen. Die Leitstelle entsandte Kräfte gemäß dem Einsatzstichwort „Person im Wasser“. Dazu gehören neben der Berufsfeuerwehr samt Rettungsdienst die zuständigen Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr (Lövenich und Widdersdorf), je eine Sondereinheit zur Wasserrettung und zur Vornahme eines Echolotes zur Unterwasserortung sowie ein Hubschrauber zur besseren Ortung der Person aus der Luft.

Bereits nach dem Ausrücken wurden die Kräfte laut Bericht der Feuerwehr an mehrere Anfahrpunkte verteilt, da wegen der Strömung mit dem Abtreiben der Personen und Tiere zu rechnen war. Diese Einschätzung wurde durch erneute Notrufe von Passanten auch bestätigt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lövenich konnten so „ stromabwärts“ in Höhe der Brauweilerstraße den 16-jährigen Jugendlichen und die 38-jährige Frau etwa 13 Minuten nach Notrufeingang über eine tragbare Leiter retten.

Ebenfalls konnte der erste, kleinere Hund, an Land gebracht werden. Der zweite Hund trieb weiter ab und wurde in Höhe der Straße „Am Randkanal“ bzw. „Lise-Meitner-Ring“ durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus dem Wasser geholt. Beide Personen wurden von einer Notärztin und Rettungsdienstpersonal untersucht. Sie waren - ebenso wie die beiden Hunde - äußerlich unverletzt, wurden aber zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hunde konnten in die Obhut von Verwandten gegeben werden. Der Einsatz war gegen 14:45 Uhr beendet. Im Einsatz waren 27 Kräfte mit 11 Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst der Wachen Lövenich, Lindenthal, Altstadt, Chorweiler und Marienburg sowie den Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Lövenich, Widdersdorf und Fühlingen. Außerdem war der auf dem Flughafen Köln/Bonn stationierte Intensivtransporthubschrauber eingebunden. Die Einsatzleitung hatte der Führungsdienst der Branddirektion.