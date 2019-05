BERGHEIM. Eine unbekannte etwa 15 bis 20 Personen starke Gruppe soll in der Mainacht in Bergheim zwei Personen geschlagen und getreten haben. Einem 21-Jährigen droht ein bleibender Schaden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.05.2019

Einem 21-Jährigen droht nach einer Schlägerei in der Nacht zum 1. Mai ein bleibender Schaden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erstattete der junge Mann am Dienstag auf einer Wache in Köln Anzeige gegen Unbekannt. Eine etwa 15 bis 20-köpfige Personengruppe soll ihn und eine weitere Person in der Nacht gegen 1.45 Uhr am Rande einer Maifeier auf dem Dorfplatz in Bergheim-Glessen attackiert haben. Die Unbekannten sollen zugeschlagen und -getreten haben, ehe sie flohen.

Das 21 Jahre alte Mitglied der Maigesellschaft Bergheim-Glessen begab sich verletzt zur Behandlung in eine Uniklinik. Die dortigen Ärzte erteilten ihm am Montag die Prognose, dass er auf einem schwer verletzten Auge mit bleibenden Schäden rechnen muss.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der Mainacht etwas beobachtet hat oder Angaben zur Tätergruppe, deren Herkunft oder Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich unter 02233/520 bei den Ermittlern zu melden.