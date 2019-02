Polizeieinsatz an Grundschule

Brühl. Am Donnerstagmorgen sind zwei Männer in Brühl bei einem Streit verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte einer der beiden ein Messer bei sich. Der Vorfall ereignete sich vor einer Grundschule.

Bei einer Auseinandersetzung sind am Donnerstagmorgen zwei Männer in Brühl verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis auf GA-Anfrage sagte, seien die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten.

Einer der Beteiligten habe ein Messer bei sich geführt. Beide Männer wurden nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Angaben zu den Personen konnte die Polizei noch nicht machen.

Der Vorfall ereignete nach Angaben des Polizeisprechers vor einer Grundschule im Zentrum Brühls. Ob die Männer eine Verbindung zu der Schule haben, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern noch an.