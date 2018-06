Mit Haftbefehl gesucht

Köln/Bonn. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind am Köln/Bonner Flughafen unabhängig voneinander zwei Männer festgenommen worden. Beide wurden durch Haftbefehle gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Nach Angaben der Polizei gab es in der Nacht zu Freitag zwei Festnahmen am Flughafen Köln/Bonn. Die erste Festnahme erfolgte kurz vor Mitternacht im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus England. Der festgenommene 46-jährige Engländer wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein via Haftbefehl gesucht. Grund für die Ausschreibung war eine nicht bezahlte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1220 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gegen vier Uhr erfolgte dann die zweite Festnahme. Bei der Ausreisekontrolle nach Gaziantep (Türkei) wurde ein 51-jähriger türkischer Staatsangehöriger wegen Betruges festgenommen. Er war zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt worden, die er bislang nicht bezahlt hatte. Er wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz zur Festnahme ausgeschrieben.

Beide Männer konnten am Köln/Bonner Flughafen die offenen Geldbeträge zahlen und ihre Reisen fortsetzen.