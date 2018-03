Verdächtige identifiziert

Köln. Zwei Jugendliche sollen in Köln einen 13-Jährigen geschlagen und ihm das Handy geraubt haben. Nach einem Fahndungsaufruf hat die Polizei die beiden Verdächtigen nun identifiziert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.03.2018

Die Kölner Polizei hat zwei Personen, die im Kölner Stadtteil Braunsfeld einen 13-Jährigen überfallen und ihm das Handy geraubt haben sollen, identifiziert. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche.

Die Tat ereignete sich bereits am 30. Januar diesen Jahres. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, stieg der 13-Jährige an dem Tag gegen 19.20 Uhr an der Haltestelle "Weiden-Zentrum" in eine KVB-Stadtbahn der Linie 1 in Richtung Innenstadt. An der Haltestelle Clarenbachstraße verließ er die Bahn, um nach Hause zu gehen. Auf der Max-Wallraf-Straße sollen ihn dann gegen 19.40 Uhr zwei Jugendliche in englischer Sprache angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt haben. Die beiden sollen zuvor ebenfalls mit der Bahn gefahren sein.

Der 13-Jährige schaute auf sein Handy und teilte ihnen die Uhrzeit mit. Dann forderten die beiden das Opfer auf, sein Handy zu zeigen. Als der Junge sich weigerte, sollen ihn die beiden Jugendlichen festgehalten und auf den Arm geschlagen haben. Anschließend rissen sie ihm sein Smartphone, ein Samsung S8, aus der Hand und flüchteten.

Nach Angaben der Polizei waren nach dem Fahndungsaufruf zahlreiche Hinweise zu den Männern aus der Bevölkerung und anderen Behörden bei den Ermittlern eingegangen. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei Jugendliche aus Duisburg handeln, die im Ruhrgebiet bereits vielfach insbesondere mit Bandendiebstahl in Erscheinung getreten sind. Der 14-Jährige befinde sich demnach im Zuge eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens seit dem 16. März in der JVA Duisburg in Haft. Die Ermittlungen gegen den Jugendlichen wegen des Raubdelikts dauern an.