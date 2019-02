140 Polizisten in Köln-Kalk im Einsatz

03.02.2019 Köln. Mit einer Razzia im Rechtsrheinischen sind Polizei, Zoll und Stadt gegen Straßenkriminalität vorgegangen. Mit 140 Polizisten wurden am Samstagabend mehrere Lokale durchsucht, zwei Personen wurden festgenommen.

Zwei Festnahmen und 15 Strafanzeigen - das ist das Ergebnis einer groß angelegten Razzia im Rechtsrheinischen. Unter anderem war die Polizei mit rund 140 Kräften in Köln-Kalk im Einsatz gewesen. Die Festnahmen und Strafanzeigen stehen unter anderem im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz, Diebstahl und Drogendelikten.

Insgesamt vier Lokale, darunter Wettbüros und Bars wurden von den Einsatzkräften am Samstagabend kontrolliert. "Wir dulden nicht, dass im öffentlichen Raum in Köln Delikte wie Raub, Körperverletzung und Drogenhandel sich breitmachen", sagte eine Polizeisprecherin am Samstagabend. Es gehe im Zusammenhang mit der Razzia um Delikte wie Drogenhandel, Körperverletzung, Raub, Schwarzarbeit und illegalen Shisha-Tabak.

Der Einsatz stehe nicht im direkten Zusammenhang mit Clan-Kriminalität. Von den Lokalen sei bekannt, dass sie von Kriminellen als Rückzugsorte genutzt werden.

Während des Einsatzes wurde die Kalk-Mülheimer-Straße zwischen Kalker Hauptstraße und Vorsterstraße gesperrt. In dem Bereich waren zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei aufgefahren. Weitere Kontrollen soll es auch in Lokalen an der Steprathstraße gegeben haben. In der Nacht sollten zudem noch weitere Örtlichkeiten überprüft werden, hieß es.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Großeinsatz von Polizei @koeln, #Zoll, Stadt Köln und Kämmerei im Rechtsrheinischen. Kalk-Mülheimer-Straße zwischen Kalker Hauptstr. und Vorsterstr. für Razzien gesperrt. Unser Presseteam ist auch vor Ort. - pic.twitter.com/bc7aWJHz3U — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 2. Februar 2019

Polizei und Justiz in NRW haben in den letzten Monaten vor allem ihre Einsätze gegen kriminelle Mitglieder von Clans erheblich ausgeweitet. Immer wieder gab es in dem Zusammenhang großangelegte Razzien. (ga/dpa)