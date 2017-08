Wesseling. Auf dem Gelände der Rheinland Raffinerie von Shell in Wesseling hat es in der Nacht zu Mittwoch zweimal gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.08.2017

Gegen 23.30 Uhr sei der Brand gemeldet worden, so Pressesprecherin Katja Konrad. Er sei an einer Rohöldestillationsanlage ausgebrochen, die zurzeit für eine Inspektion eingerüstet ist. Offenbar habe, so der erste Eindruck, eine Gerüstplane Feuer gefangen.

Die Werksfeuerwehr habe den Brand bis kurz vor Mitternacht unter Kontrolle bringen können. Wegen des Brands sei die Anlage abgeschaltet worden. Daraufhin habe sich gegen 2.30 Uhr ein weiterer Brand an einer nachgelagerten Anlage entwickelt. Auch diesen habe die Werksfeuerwehr gegen 3.15 Uhr in den Griff bekommen.

Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Brandursache werde nun analysiert.