Einbrüche und Überfälle in Köln und Niederkassel

Bonn/Region. Bewaffnete Raubüberfällle und Beute im Wert von mehr als 120.000 Euro, ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus - zwei 19-jährige Freunde müssen sich vor der Jugendkammer des Bonner Landgerichts verantworten.

Von Ulrike Schödel, 13.12.2017

Als Kinder hatten sie zusammen die Schulbank gedrückt. Als Drogen und Partys wichtiger wurden, fehlte das Geld. Also beschlossen die beiden Klassenkameraden, es sich auf kriminelle Weise zu besorgen, und verabredeten sich mit anderen aus ihrer Clique. Der eine brachte eine Schreckschusspistole mit, der andere eine Feinwaage, der dritte hatte ein Auto.

Am 20. April 2017 gelang ihnen zu viert ein großer Coup. Bei einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Köln-Chorweiler erbeuteten sie insgesamt vier Kilogramm Goldketten. Zwei Maskierte stürmten das Geschäft, drängten den 72-jährigen Juwelier mit Waffengewalt in den hinteren Teil des Ladens. Draußen, mit Fluchtwagen, standen zwei weitere Schmiere. Später wurde die Beute geteilt. Der Goldwert, laut Anklage: 120.000 Euro.

Auch wegen dieses Raubüberfalls müssen sich die beiden 19-jährigen Freunde vor einer Jugendkammer des Bonner Landgerichts verantworten. Die geständigen Angeklagten haben auch einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Gaststätte in Niederkassel (800 Euro Beute) sowie einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gestanden. Aber die Höhe der Goldbeute haben sie bestritten: „Ich hatte extra eine Waage dabei. Es waren höchsten 1,6 Kilo“, schwor einer der beiden Angeklagten. Weil er selbst die Königsketten so schön fand, hat er sie nicht alle beim Hehler abgegeben. „Vier habe ich behalten, eine gleich angezogen.“

Das Geld reichte zum „guten Leben“ nicht lange: Am 14. Juni 2017 standen sie – zu dritt – vor dem Schaufenster eines Juweliers in der Bonner Altstadt. Es war „eine spontane Idee“, sagte einer der Angeklagten. Mit einem Kanaldeckel versuchten sie sich nachts Zugang in das Geschäft eines Goldschmieds in der Breite Straße zu verschaffen. Aber der Gullideckel sei zu schwer gewesen. Selbst beim Wurf zu dritt fehlte der „richtige Schwung“, um das Fenster zu knacken.

Festnahme noch in der Tatnacht

Bevor es zu einem weiteren Wurfversuch kam, störte ein Nachbar von oben. Die muslimische Familie saß beim Nachtmahl, als sie den Krach hörte. Das Trio flüchtete, wurde aber noch in der Nacht von der Polizei gefasst. Seitdem sitzen die beiden Angeklagten in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mittäter soll untergetaucht, ein zweiter in seine Heimat abgeschoben worden sein.

„Die Verhaftung war eine Lektion“, meinte einer der Freunde, die bei der Polizei als Intensivtäter erfasst waren. Am Mittwoch zeigten sie Reue: „Die Aktionen waren nicht okay.“ Der Prozess wird fortgesetzt.