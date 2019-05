Firmengelände in der Panzerstraße

MECHERNICH. Tragischer Unfall in Mechernich: Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Montag beim Spielen auf einem stillgelegten Firmengelände der Betonfirma Feuerfest Siegburg durch ein Dach gestürzt. Das Kind wurde schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Schwere Verletzungen hat eine Zwölfjährige am Montag auf einem stillgelegten Firmengelände der Betonfirma Feuerfest Siegburg in der Panzerstraße in Mechernich erlitten. Das Kind war gegen 19.30 Uhr beim Spielen durch ein Dach gestürzt und in die Tiefe gefallen.

Wie Einsatzleiter Thomas Wolff von der Feuerwehr Mechernich berichtete, stürzte das Mädchen etwa acht Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Eine Eternitplatte hatte unter dem Gewicht des Kindes nachgegeben. Zwei Freundinnen des Mädchens, die ebenfalls vor Ort waren, blieben unverletzt. Sie wurden von Feuerwehrleuten psychologisch betreut und später in die Obhut der Angehörigen übergeben.

Die schwerverletzte Zwölfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Köln geflogen. Wie Wolff weiter berichtete, hatten die Kinder ein Verbot ihrer Eltern missachtet und spielten dennoch auf dem unsicheren Gelände.