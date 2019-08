Zur Person

02.08.2019

Petra Schier, geboren 1978, lebt mit Mann und Hund in der kleinen Gemeinde Heckenbach in der Eifel. Sie wuchs in Rheinbach auf, studierte Geschichte und Literatur und arbeitet seit 2003 als freie Autorin. Ihre sehr erfolgreichen historischen Romane erscheinen im Rowohlt Verlag.

Beliebt und ebenfalls erfolgreich sind auch ihre romantischen Weihnachtsromane sowie Liebesromane, die bei Rütten & Loening, Mira Taschenbuch sowie Weltbild verlegt werden. Sie ist die Vorsitzende der Jury des Delia-Literaturpreises sowie des Delia-Jugendliteraturpreises und damit Mitglied des Vorstands der Autorenvereinigung Delia, einem Netzwerk von Autoren, die Liebesgeschichten verfassen.

Unter dem Pseudonym Mila Roth publiziert sie zudem verlagsunabhängig und erfolgreich verschiedene Krimi- und Thrillerserien.