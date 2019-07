Zur Person

26.07.2019

Hans Peter Müller (66) ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder sowie drei Enkel und lebt seit 22 Jahren in Gielsdorf.

Aufgewachsen in Engelskirchen, hat er nach dem Abitur an der Bundeswehruniversität in München Hoch- und Tiefbau studiert. Anschließend war Müller bis zu seiner Pensionierung bei der Bundesmarine im Bereich Infrastruktur tätig, davon 16 Jahre im Ausland. Seit 2012 engagiert er sich im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), seit 2016 auch als einer der Sprecher der Ortsgruppe Alfter, als Pedelec-Trainer in der Radfahrschule und als „Chef“ der jährlich stattfindenden ADFC-Radreisemesse „Rad + Freizeit“ in Bad Godesberg.