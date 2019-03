Zur Person

Von smx, 08.03.2019

Elke Schüller wurde in Rheinbach geboren und lebt auch dort mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Von 1986 bis 1989 absolvierte sie eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, Gesundheitspädagogin und Diabetesberaterin. Sie arbeitete mehr als 13 Jahre als Diabetesberaterin in einer diabetologischen Praxis. Nach Abschluss der Heilpraktiker- und Homöopathieausbildung eröffnete Schüller 2012 in Rheinbach ihre eigene Praxis. Zusätzlich ist sie Dozentin an der Altenpflegeschule des Bonner Vereins für Pflege und Gesundheitsberufe.