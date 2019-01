16.01.2019

Dr. Georg Cornelissen ist Leiter der Abteilung Sprachforschung im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Er ist in Kevelaer geboren und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Bonn. Cornelissen hat Germanistik, Geschichte und Niederländisch in Bonn und Köln studiert. Er interessiert sich besonders für Sprachgrenzen, Sprachvarianten und Sprachwandel.