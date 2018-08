Zur Person

Von sax, 27.08.2018

Polizeidirektor Carsten Westerkamp (50) hat seine Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1987 im damaligen Bundesgrenzschutz begonnen. Nach Stationen in Gifhorn und Kleve war er bereits 2002 bis 2011 Stellvertretender Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums und Leiter des dortigen Lehrbereichs mit Unterbrechungen durch Auslandseinsätze im Kosovo und in Saudi-Arabien. Von 2011 bis 2014 war er Stellvertretender Abteilungsführer der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin und ist seit 2014 Leiter des Bundespolizei-Aus- und Fortbildungszentrums Swisttal in Heimerzheim. Geboren in Osnabrück, lebt er seit 2002 im Rheinland. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit ist er aktiv mit Lesen, Wandern, Radfahren und Fußballspielen beschäftigt.