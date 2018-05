Zur Person

Von qm, 13.05.2018

Der in Bonn geborene und in Rheinbach lebende Arzt für Orthopädie und Chirotherapeut Dr. Wolfgang Bittscheidt (73) schreibt seit den 90er Jahren Gedichte, Balladen und humorige Geschichten. Während seiner Arbeit in einer Klinik zieht er sich eine Virusinfektion zu, die Jahre später in eine aggressive Form übergeht und selbst durch hochdosierte Medikamente nicht zum Stillstand gebracht werden kann. Daraufhin wendet er sich an einen geistigen Heiler und gesundet. Seit 1997 beschäftigt er sich mit geistigem Heilwesen. Der Arzt im Ruhestand ist Vater von vier Kindern.