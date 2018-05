04.05.2018

Wolfgang Niedecken, 67, besuchte von 1961 bis 1970 das Internat Konvikt Sankt Albert in Rheinbach. 1976 gründete er die Band BAP, mit der er den kölschen Dialekt in der Rockmusik salonfähig machte. Hits wie „Verdamp lang her“ und „Kristallnaach“ fehlen in keinem Konzert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Malerei. Niedecken engagiert sich mit dem Projekt „Rebound“ für Kindersoldaten in Afrika.