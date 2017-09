Von trs, 15.09.2017

Reinhard Griep, 59, in Meppen im Emsland geboren, hat von 1978 bis 1984 Diplom-Pädagogik in Münster studiert. Nach dem Examen war er in der Jugendhilfe und in verschiedenen Jugendbildungseinrichtungen sowie in der katholischen Friedensbewegung Pax Christi tätig.

In diesem Jahr feiert der Leiter und Geschäftsführer der Jugendakademie Walberberg nun sein 25-jähriges Dienstjubiläum.