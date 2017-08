Zur Person

25.08.2017

Detlef Alwes ist 72 Jahre alt, stammt aus Berlin und wohnt seit 26 Jahren mit seiner Frau in Bad Honnef. Lange arbeitete der Ingenieur in der Raumfahrtindustrie, zuletzt im Raumfahrtmanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bonn-Oberkassel, wo er für Strukturen, Bauweisen und Materialien zuständig war. Dass er sich nebenbei seit mehr als 20 Jahren mit der Verbesserung der Sicherheit von Verkehrsteilnehmern beschäftigt, hat vor allem mit einem persönlichen Schicksalsschlag zu tun: Bei einem tragischen Unfall verlor Detlef Alwes 1974 seine damals zweijährige Tochter. 2011 hatte Alwes mit der Konstruktion seiner "Crash-Box" begonnen, die bislang aber noch kein Produzent bauen will.