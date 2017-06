Zur Person

06.06.2017

Geboren wurde Christian Schramm in Köln. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist der heute 51-Jährige in Köln-Rodenkirchen. Im Anschluss absolvierte er ein Schauspielstudium in Wien sowie in London.

In der Folgezeit arbeitete Christian Schramm an verschiedenen Stadttheatern. 1994 gründete er das Improvisationstheater „Theatersport Berlin“.

Seit 1996 schreibt der dreifache Familienvater zudem Drehbücher für Fernsehserien und Spielfilme. Ebenso arbeitet er als Buch- und Theaterautor. Christian Schramm lebt mit seiner Frau in Potsdam.