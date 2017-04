Zur Person

Von wso, 28.04.2017

Laura Esch ist 20 Jahre alt und lebt in Bornheim. Die ehemalige Ursulinenschülerin studiert in Köln Sonderschulpädagogik. Seit vier Jahren sind sie und der amtierende Waldorfer Maikönig, der auch zweiter Vorsitzender des Junggesellenvereins Einigkeit ist, ein Paar. Marvin Stüsser ist ebenfalls 20 Jahr alt, ist ausgebildeter Mediengestalter Digital & Print und studiert Kommunikationsdesign in Köln. Zusätzlich gibt er Gitarrenunterricht. Vor etwa fünf Jahren zog der gebürtige Waldorfer mit seiner Familie nach Kardorf. Sein Vater, Günter Stüsser, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Junggesellenvereins und war im Jahr 1988 selbst einmal Waldorfer Maikönig.