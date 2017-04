Von meu, 14.04.2017

Hans G. Angrick ist 53 Jahre alt und wohnt in Oedekoven. Dort ist er zunächst auch zur Schule gegangen. Nach der mittleren Reife an der Realschule Medinghoven fing er bei der Deutschen Post an. Dazu kam ein berufsbegleitendes BWL-Studium. Mittlerweile arbeitet Angrick bei einer Tochtergesellschaft der Post als Prozess- und Qualitätsmanager.