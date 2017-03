Zur Person

03.03.2017

Andreas Klotz, Jahrgang 1968, hat sich nach einer Ausbildung zum Schriftsetzer im Alter von 19 Jahren selbstständig gemacht. Heute ist er Geschäftsführer und Inhaber der Tipp 4 Werbeagentur und Verlag in Rheinbach. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. 2007 hat er als Fotograf und Autor sein erstes Buch veröffentlicht. Der passionierte Afrika-Fan hat zwei Mal den Kilimandscharo bestiegen und war mehrmals in Uganda bei den letzten Berggorillas und im Ruwenzori-Gebirge unterwegs. Mit dem von ihm initiierten Non-Profit-Mondberge-Projekt unterstützt er außerdem langfristig soziale Hilfsprojekte in Uganda.