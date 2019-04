Feuerwehr-Großeinsatz in Leverkusen

Leverkusen. Am Ostersonntag hat ein großflächiger Brand am Bahndamm entlang der Strecke zwischen Leverkusen in Richtung Opladen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Einsatzkräfte sind noch für mehrere Stunden vor Ort. Züge zwischen Köln und Wuppertal werden umgeleitet.

Von Dierk Himstedt, 21.04.2019

Mit einem Großeinsatz versucht die Feuerwehr in Leverkusen einen Böschungsbrand an der Bahnstrecke Leverkusen in Richtung Opladen zu unter Kontrolle zu bekommen. Gegen 14.26 Uhr am Ostersonntag wurde laut der zuständigen Einsatzleitung in Leverkusen-Auweiler der Brand von einem Anwohner per Notruf gemeldet. Der Einsatz werde noch mehrere Stunden andauern, so die Auweiler Feuerwehr in einer ersten Meldung.

Die anhaltenden Löscharbeiten führen auch zu Verzögerungen und Umleitungen des Zugverkehrs zwischen Köln und Wuppertal. In beiden Richtungen werden die Züge voraussichtlich noch bis etwa 21 Uhr über Düsseldorf umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen von 15 bis 25 Minuten. Auch bei den Regionalzügen komme es zu Teilausfällen auf der betroffenen Strecke zwischen Leverkusen-Opladen und Leverkusen-Schlebusch. Die Deutsche Bahn gibt auf ihrer "Reise & Service"-Seite den Hinweis, die aktuellen Reiseverbindungen jeweils zu prüfen.

Auch das Bahn-Unternehmen National Express teilt auf ihrer Homepage mit, dass es bei den Zügen RE 7 und die RB 48 wegen notwendigen Umleitungen zu hohen Verspätungen kommen kann. Da der Bahnhof Opladen aktuell für den Zugverkehr aus beiden Richtungen gesperrt sei, habe man einen Busersatzverkehr zwischen Leverkusen-Schlebusch und Leichlingen eingerichtet.

Funkenflug könnte die mögliche Ursache sein

Am Ostersonntagnachmittag sind über eine Strecke von etwa vier Kilometern am Bahndamm zwischen Leverkusen-Alkenrath und Leverkusen-Küppersteg mehrere Brände ausgebrochen. Laut der Feuerwehr Leverkusen könnte eine mögliche Ursache Funkenflug aus einer blockierenden Bremse die Ursache für den Flächenbrand sein. Mittlerweile sind die meisten Brände unter Kontrolle. Auf einem Stück von 1,3 Kilometer Länge löschen die rund 120 Einsatzkräfte aber noch immer wieder aufflackernde Kleinbrände an der durch die anhaltende Trockenheit der letzten Tage und Wochen leicht entzündbaren Böschung des Bahndamms.

Laut den Angaben der Feuerwehr hat sich der Böschungsbrand am Leverkusener Bahndamm im Bereich der Alkenrather Straße, Höhe der dortigen Esso-Tankstelle, weiter in Richtung Norden zur kilometerweit entfernten Fixheider Straße ausgebreitet. Zwischenzeitlich konnten die Brände auf das Gebiet zwischen der THW-Unterkunft, Schlangenhecke, und der Fixheider Straße begrenzt werden. Bis alle Brandherde unter Kontrolle sein werden, wird es jedoch noch einige Stunden andauern, so die Einsatzleitung.

Wir berichten weiter.