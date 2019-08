Bahnreisende aus und nach Bonn betroffen

Die Linien RB 48, RB 26 und der RE 5 könnten am Donnerstag erheblich verspätet sein.

Köln. In Köln ist am Donnerstagvormittag eine Bombe gefunden worden. Diese soll am Abend gegen 18 Uhr entschärft werden. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Köln-Süd und Hürth haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2019

Wie die Stadt Köln mitteilt, ist am Donnerstagvormittag in Köln-Zollstock auf der Briedeler Straße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Diese wird noch am Donnerstag gegen 18 Uhr entschärft. Es handelt sich um eine englische Bombe mit Langzeitzünder. Das Kaliber der Bombe konnte noch nicht bestimmt werden, aktuell wird sie freigelegt. Die Stadt betont, dass mit Sperrungen im Bahnverkehr gerechnet werden muss.

"Das Evakuierungsgebiet in Köln-Zollstock ist abgesperrt", meldet die Stadt um 15 Uhr. Die Straßensperren sind demnach aufgebaut. Betroffen davon sind die KVB-Linie 12 und die Buslinie 131. Die Linie 12 fährt nur noch bis zur Haltestelle Eifelstraße. Von hier verkehrt ein Ersatzbus bis zur Haltestelle Zollstock Südfriedhof. Die Buslinie 131 wird umgeleitet.

Der Bahnverkehr wird kurz vor der Entschärfung gesperrt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußerte auf Anfrage, dass die Linien RB 48, RB 26 sowie der RE 5 in und aus Fahrtrichtung Bonn über eine alternative Strecke umgeleitet werden. Ebenfalls der Fernverkehr sowie Güterzüge müssten während der Entschärfung gestoppt oder alternativ rechtsrheinisch umgeleitet werden.

Züge von National Express aus Wuppertal kommend enden am Kölner Hauptbahnhof, Fahrten von Bonn nach Köln seien während der Sperrung nicht möglich. Bei einer ähnlichen Lage vor 9 Tagen hatte das Unternehmen noch einen Taxinotverkehr eingerichtet. Reisende sollten sich über Ausweichmöglichkeiten informieren.

Weitere Berichterstattung folgt.