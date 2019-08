Schwerste Verletzungen

07.08.2019 Engelskirchen. Wegen eines tragischen Unfalls auf den Bahngleisen in Engelskirchen musste der Zugverkehr vorläufig eingestellt werden. Ein dreijähriges Kind ist zuvor von einem herannahenden Zug erfasst und schwerstverletzt worden.

Ein dreijähriges Kind ist in Engelskirchen im Bergischen Land von einem Zug erfasst und schwerstverletzt worden. Das Kind hatte sich am Mittwochvormittag auf der Strecke zwischen Engelskirchen und Overath aus zunächst unbekannten Gründen in den Gleisen aufgehalten, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ein anfahrender Zug konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind, das mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei sollen sich noch weitere Menschen im Bereich der Gleise aufgehalten haben - sie blieben nach ersten Angaben jedoch wohl unverletzt. Die Bahnstrecke wurde von der Bundespolizei vorläufig gesperrt. (dpa)