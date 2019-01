KÖLN/BONN. Der Zoll hat rund 14 Kilogramm Kokain am Flughafen Köln/Bonn sichergestellt. Das weiße Pulver war in Haushaltsgeräten versteckt. Der Fund wurde jetzt öffentlich gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2019

Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn den Schmuggel von knapp 14 Kilogramm Kokain verhindert. Wie das Amt erst am Dienstag mitteilte, wurden die Fahnder bereits im November an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Paketsendungen fündig. Die jeweils knapp sieben Kilogramm Rauschgift waren in einem Vakuumierer und einem Eiswürfelbereiter versteckt. Die Pakete sollten von Frankreich nach Australien transportiert werden.

"Erste Unregelmäßigkeiten fielen bereits beim Röntgen der Pakete auf. Durch einen Drogenwischtest konnten anschließend Rückstände von Kokain am Gehäuse der Geräte festgestellt werden.", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Durch ein Stoffdetektionsgerät konnte das in metallummantelten Päckchen befindliche Pulver nach dem Öffnen der Gehäuse als Kokain identifiziert werden.

Aufgrund vorrangiger Ermittlungen, so der Zoll, wurde der Aufgriff aus dem November erst jetzt veröffentlicht.